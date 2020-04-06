НБУ определил критерии для списания обесцененных финансовых активов банков

Национальный банк Украины определил критерии для списания обесцененных финансовых активов банков за счет резервов под ожидаемые убытки, что позволит банкам избавиться от неработающих кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Банк может списать обесцененные финансовые активы при отсутствии обоснованных ожиданий по их восстановлению. Списание происходит, если по такому активу сформирован резерв в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» в полной сумме его валовой балансовой стоимости и есть один или несколько из следующих критериев: просрочка погашения суммы долга или его части составляет более 36 месяцев; за предыдущие 36 месяцев банком не получено существенных платежей (более 10% балансовой стоимости такого актива); банком не получено существенных поступлений от реализации залога или обращения взыскания на обеспечение, или банк не имел доступа/права выкупа/взыскания залога в течение предыдущих 36 месяцев; банк трижды подряд не смог провести продажу такого финансового актива; у банка есть информация, что задолженность по этому активу была списана другим банком”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что банк не имеет права определять более благоприятные критерии по списанию обесцененных активов должников, которые являются связанными с банком лицами.

В НБУ отмечают, что списание не является прощением долга. Банк может продолжать меры по урегулированию задолженности для ее возмещения.

Банкам поручено ежегодно, начиная с 2020 года, до 1 октября анализировать обесцененные активы на предмет наличия этих критериев и списывать их. Соответствующая информация должна предоставляться Национальному банку до 1 ноября текущего года.

Указанные критерии определены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 апреля 2020 № 49 “Об утверждении Положения об определении критериев для списания обесцененных финансовых активов банков Украины за счет оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки”. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.