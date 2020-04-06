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В Раде спрогнозировали сроки получения транша МВФ

В Раде спрогнозировали сроки получения транша МВФ

После голосования за закон о банковском регулировании в течение трех недель Украина сможет получить транш МВФ.

Об этом заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире канала Украина 24.

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“Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш”, – сказал нардеп.

По его словам, его заявление основывается на “переговорной позиции с нашим кредитором”.

Однако профильному комитету еще нужно время для подготовки и раздачи депутатам сравнительной таблицы ко второму чтению законопроекта.

“Мы не можем проголосовать на следующей неделе, потому что комитету нужно время на эту таблицу. Потом эту таблицу нужно раздать всем народным депутатам. На это нужно 10 дней, согласно Регламенту. После того это может быть вынесено в зал. Даже если мы применим какую-то очень хитрую ускоренную процедуру, это не будет раньше, чем 5 мая. Я думаю, где-то так”, – сказал глава фракции.

“У нас в конце мая есть платеж очень большой… Нам нужно транш до этого получить”, – отметил политик.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд ожидает серьезного падения уровня экономического роста в Украине из-за коронавируса – до “минус” 7,7% по итогам 2020 года.
По материалам Корреспондент.net
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