В принятом госбюджете заложена поддержка МВФ - министр финансов

В обновленной версии госбюджета заложена поддержка от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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“В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру”, – сообщает Марченко.

Также в Минфине ожидают от парламента положительного голосования и по банковскому законопроекту, который ускорит получение помощи МВФ.

Справка Finance.ua:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый “антиколомойский” законопроект №2571-д, касающийся усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.