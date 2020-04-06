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МВФ прогнозирует падение ВВП Украины до "минус" 7,7% из-за коронавируса

МВФ прогнозирует падение ВВП Украины до "минус" 7,7% из-за коронавируса

Международный валютный фонд ожидает серьезного падения уровня экономического роста в Украине из-за коронавируса – до “минус” 7,7% по итогам 2020 года.

Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе “Перспективы мировой экономики”.

Так, по прогнозам МВФ, представленным в таблице относительно европейских экономик, реальный ВВП Украины в конце нынешнего года прогнозируется на уровне минус 7,7%. По итогам 2019 года этот показатель был положительным и составлял 3,2%.

В то же время ожидается, что в 2021 году экономика Украины стабилизируется и реальный ВВП достигнет отметки 3,6%.


таблица: Укринформ

Как отмечается в докладе МВФ, страны с формирующимися рынками и развивающиеся, к которым относится Украина, “предстают перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии COVID-19), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье”.

По другим данным прогноза МВФ относительно Украины, индекс потребительских цен опустится с отметки 7,9 по результатам прошлого года до 4,5 – по итогам нынешнего, и поднимется до 7,2 в 2021 году. Баланс текущих счетов останется негативным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-ом. Уровень безработицы в Украине, как прогнозирует МВФ, увеличится до 10,1% в 2020 году и опустится до 9,3% в следующем году.

Резкое снижение экономических показателей для Украины соответствует мировым тенденциям, связанным с финансово-экономическим кризисом, который прогнозирует МВФ в связи с последствиями от пандемии коронавируса. Так, по данным Фонда, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится с 2,9% по результатам прошлого года до минус 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не обойдет и наиболее развитые экономики, в том числе, США, Китай, страны Европейского Союза и другие экономики мира.

Справка Finance.ua:

По материалам УКРИНФОРМ
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