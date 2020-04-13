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Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале сократился на половину

Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале сократился на половину

Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2020 года составил 422,7 млн долл., что на 428,9 млн долл., или 50,36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В январе–феврале 2020 года экспорт товаров составил 8 млрд 114 млн долл., увеличившись на 2,1% по сравнению с январем–февралем 2019 года, импорт – 8 млрд 536,7 млн долл., уменьшившись на 3%.

Отрицательное сальдо составило 422,7 млн долл., тогда как в январе–феврале 2019 отрицательное сальдо составило 851,6 млн долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95 (в январе–феврале 2019 года – 0,90).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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