Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале сократился на половину

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Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2020 года составил 422,7 млн долл., что на 428,9 млн долл., или 50,36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
В январе–феврале 2020 года экспорт товаров составил 8 млрд 114 млн долл., увеличившись на 2,1% по сравнению с январем–февралем 2019 года, импорт – 8 млрд 536,7 млн долл., уменьшившись на 3%.
Отрицательное сальдо составило 422,7 млн долл., тогда как в январе–феврале 2019 отрицательное сальдо составило 851,6 млн долл.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95 (в январе–феврале 2019 года – 0,90).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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