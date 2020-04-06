В Укрзализныце выявили миллионные хищения при закупках

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила механизм присвоения государственных средств во время тендерных закупок запасных частей для подвижного состава железной дороги.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По версии следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре Укрзализныцы необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. Два проведенных тендера определили победителей и две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 млн гривен. Такую продукцию в Украину импортирует один официальный представитель зарубежного производителя, у которого две фирмы-посредника и приобрели товар.

“Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения Укрзализныци безосновательно завысили стоимость батарей и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по заключению судебно-экономической экспертизы сумма причиненных государству убытков составляет свыше 2 млн гривен.

Поставленная Укрзализныце продукция также уже имела жалобы на ее качество от других покупателей. Поэтому использование аккумуляторных элементов могло привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий, в частности аварийных ситуаций с подвижным составом.

В рамках уголовного производства руководителю отдела закупок госпредприятия объявлено о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества (ч.5 ст.191 УК Украины). Проверяется информация о других должностных лицах, возможно причастных к противоправной деятельности.