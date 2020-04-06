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Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грн

Валютному надзору будут подлежать операции от 400 тыс. грн

С 28 апреля валютному надзору подлежат внешнеэкономические операции в размере 400 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление ДПС в Киеве.

Так, 28 апреля 2020 года вступает в силу Закон Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которым предусматривается увеличение лимита транзакций, за которыми осуществляется финансовый мониторинг, до 400 тысяч гривен.

Что это даст:

  • увеличение размера валютной операции, по которой осуществляется валютный надзор, приведет к улучшению инвестиционного климата;
  • усовершенствует сам процесс финансового мониторинга. Например, уменьшит до четырех количество признаков, по которым операция подлежит финансовому мониторингу;
  • вводящий риск-ориентированный подход.

Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, определенные постановлением Правления Национального банка Украины от 02.01.2019 № 5, не распространяются на операции в незначительном размере по экспорту, импорту товаров (включая незавершенные расчеты по операции).

Этим же постановлением НБУ определил термин “незначительный размер валютной операции” – размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату осуществления операции), который является меньшим, чем размер, установленный для финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

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По материалам Finance.UA
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