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LG анонсировала смартфон-раскладушку Folder 2 (фото)

LG анонсировала смартфон-раскладушку Folder 2 (фото)

LG анонсировала Folder 2, новейший раскладной телефон Android c поддержкой 4G.

Он имеет 2,8-дюймовый QVGA-экран, а также дополнительный 0,9-дюймовый моноэкран на крышке для быстрого просмотра уведомлений, таких как текстовые сообщения, звонки, время, время автономной работы и состояние сигнала.

В телефоне также есть клавиатура T9 и клавиша SOS на задней панели, которая позволяет набирать предварительно зарегистрированный номер, быстро нажимая три раза в течение 1,5 секунд. В то же время информация о местоположении будет отправлена ​​в текстовом виде.


Фото: LG

Есть также кнопка быстрого доступа к голосовой службе искусственного интеллекта. Голосовая служба распознает и отвечает, когда пользователь нажимает горячую клавишу и задает вопросы о погоде, дате, времени, простом вычислении и т. д.

Он также оснащен функцией блокировки безопасности данных, которая предотвращает непреднамеренную передачу данных. LG Folder 2 весит 127 г, имеет 2-мегапиксельную камеру.


Фото: LG

Технические характеристики:

  • 2,8-дюймовый (320 х 240 пикселей) ЖК-экран QVGA и 0,9-дюймовый передний экран;
  • четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) с тактовой частотой 1,1 ГГц и графическим процессором Adreno 304;
  • 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, расширяемая память до 32 ГБ с microSD;
  • 2-мегапиксельная камера;
  • FM-радио, клавиша SOS;
  • размеры: 107,9×55×18 мм; Вес: 127 г;
  • 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS;
  • аккумулятор 1470 мАч.
LG Folder 2 выпускается в платиново-сером и белом цветах по цене $162 и поступит в продажу в Южной Корее с 17 апреля.
По материалам bigmir.net
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