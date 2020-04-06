LG анонсировала смартфон-раскладушку Folder 2 (фото)

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LG анонсировала Folder 2, новейший раскладной телефон Android c поддержкой 4G.
Он имеет 2,8-дюймовый QVGA-экран, а также дополнительный 0,9-дюймовый моноэкран на крышке для быстрого просмотра уведомлений, таких как текстовые сообщения, звонки, время, время автономной работы и состояние сигнала.
В телефоне также есть клавиатура T9 и клавиша SOS на задней панели, которая позволяет набирать предварительно зарегистрированный номер, быстро нажимая три раза в течение 1,5 секунд. В то же время информация о местоположении будет отправлена в текстовом виде.
Фото: LG
Есть также кнопка быстрого доступа к голосовой службе искусственного интеллекта. Голосовая служба распознает и отвечает, когда пользователь нажимает горячую клавишу и задает вопросы о погоде, дате, времени, простом вычислении и т. д.
Он также оснащен функцией блокировки безопасности данных, которая предотвращает непреднамеренную передачу данных. LG Folder 2 весит 127 г, имеет 2-мегапиксельную камеру.
Фото: LG
Технические характеристики:
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