Гаджеты Samsung лишатся голосового ассистента

Компания Samsung закрывает свой виртуальный помощник S Voice через пару месяцев. Работа S Voice будет прекращена с 1 июня, что является небольшим, но значительным изменением для компании, так как она еще больше фокусируется на Bixby в качестве голосового интерфейса.

Когда-то S Voice был голосовым помощником, сравнимым с Siri от Apple. После запуска через приложение оно может обрабатывать запросы на звонки, устанавливать напоминания, давать указания и другие основные задачи, данные ему с помощью голоса. Элементарный голосовой помощник был включен в Bixby 1.0, когда появился смартфон Galaxy S8. Первая итерация Bixby, несмотря на все ее недостатки, могла обрабатывать гораздо больше, чем S Voice. Обновленный Bixby 2.0 вышел год спустя и стал приятной неожиданостью в отношении возможностей и простоты использования.

Начиная с июня, S Voice не будет работать даже на тех смартфонах, где он еще существует. Любой, кто попытается запустить S Voice, получит сообщение об ошибке. Той небольшой группе людей, у которых есть смартфоны Samsung с S Voice и которые все еще используют его, придется перейти на устройство с Bixby. Они также могут просто переключиться на использование Googe Assistant, который доступен на каждом смартфоне Android.