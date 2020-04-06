В Украине продали активов обанкротившихся банков на более чем 61 млн грн

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На прошлой неделе в Украине продали активы обанкротившихся банков на 61,23 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
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“В течение прошлой недели (6 апреля — 10 апреля 2020) состоялась продажа активов 7 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 61,23 млн грн. Из них на сумму 57,33 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2,67 млн грн — от реализации основных средств банков. Кроме того, 0,02 млн грн — от реализации активов группы „ценные бумаги/корпоративные права“, 1,21 млн грн — от продажи дебиторской задолженности перед банками”, — говорится в сообщении.
Указано, что больше всего средств получили от продажи активов ПАО “КБ “Надра” — 49,13 млн грн, АО “Дельта Банк” — 7,79 млн грн и ПАО “Энергобанк” — 2,08 млн грн.
“На протяжении текущей недели (13 апреля — 17 апреля 2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 328,60 млн грн. Из них на сумму 694,77 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 123,99 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки и прочие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 509,84 млн грн”, — сообщили в пресс-службе.
В частности отмечается, что на этой неделе на продажу выставили активы АО “Имэксбанк” на 509,84 млн грн, АО “Дельта Банк” — 258,85 млн грн, АО “ВТБ Банк” — 150,28 млн грн, а также других банков.
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