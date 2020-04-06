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Ford разрабатывает респираторы с автоматической фильтрацией и подачей воздуха (фото)

Ford разрабатывает респираторы с автоматической фильтрацией и подачей воздуха (фото)

Американская автомобилестроительная компания Ford объявила о разработке мощных воздухоочистительных респираторов в сотрудничестве с другой промышленной компанией 3M.

Для их создания будет использоваться технология вентиляции сидений пикапов F-150, сообщает Business Insider.

“Мы знали, что для того, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом, нам нужно будет объединяться с такими экспертами, как 3M, чтобы расширить производство крайне необходимого медицинского оборудования и дополнительных материалов”, — заявил вице-президент Ford Джим Баумбик.

Ford заявил, что новый респиратор, который пока не прошел процедуру сертификации соответствующих органов-регуляторов, будет включать в себя капюшон и защитную маску для головы и плеч, а высокоэффективная система фильтрации (HEPA) обеспечит подачу фильтрованного воздуха в течение восьми часов.

В устройстве будет использоваться портативная система подачи воздуха, которую Ford обычно применяет для вентиляции сидений в пикапах F-150.


Фото: Business Insider

“Около 90 работников Объединенного профсоюза автостроителей будут собирать респираторы на заводе Ford вблизи Флэт-Рок, Мичиган. Планируется сделать 100 тыс. таких устройств или больше, если понадобится”, — заявили в компании.

В Ford также заявили, что они сотрудничают с компанией Joyson Safety Systems, чтобы изготовить медицинские халаты многоразового использования из материалов, которые обычно используются для подушек безопасности автомобиля.

По материалам УКРИНФОРМ
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