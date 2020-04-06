Сервисом еМалятко уже воспользовались почти 2,5 тысячи семей

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С начала года, когда был запущен сервис еМалятко, его услугами воспользовались почти 2,5 тысячи семей, в которых родился ребенок.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает пресс-служба Минюста.
«Со времени введения этим сервисом воспользовались 2460 граждан. Как показывает статистика, кроме проведения государственной регистрации рождения, популярными являются услуги регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (2380), назначение государственной помощи при рождении ребенка (1836) и внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр (1419)», – рассказала Онищук.
Она отметила, что впоследствии комплексную услугу еМалятко введут во всех отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.
Какие услуги можно получить по одному заявлению:
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