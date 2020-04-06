Брюки и горошек: что закупают госучреждения под видом закупок от СOVID-19

Всего за 15 дней действия Закона «О публичных закупках», подписанным президентом 17 марта, было заключено 5106 договоров. И если в течение месяца в рамках борьбы с COVID-19 объявили тендеров только на сумму 840 млн грн, то за первую неделю апреля направили 7 млрд грн.

Об этом сообщили в общественной организации “Антикоррупционный штаб”.

Максимальная разовая сумма расходов была направлена на:

медицинские костюмы биологической защиты – 69,7 млн грн;

маски и перчатки медицинские – 61,4 млн грн;

респираторы общего пользования и изолирующие костюмы – 46,4 млн грн;

аппараты искусственной вентиляции дыхания – 35 млн грн;

система мониторинга физиологических показателей – 20,2 млн грн.

Согласно закону, можно закупать только те товары, которые будут утверждены КМУ – медицинские средства, оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства и антисептики.

Однако в ходе проверки “Антикоррупционный штаб” выяснил, что ряд государственных учреждений продолжают закупать товары для своих нужд.



Инфографика: Антикоррупционный штаб

Например, Национальная академия пограничной службы заключила договоры на покупку новых ноутбуков, телевизоров, зеленого горошка, брюк и печени под видом закупок от COVID-19.

Читайте также: Стало известно, на что пойдут деньги из Фонда борьбы с Covid-19

Также под видом закупки от коронавируса, на Одесщине заключен договор на разработку проектно-сметной документации по реконструкции дошкольного учреждения образования.

Поэтому сейчас проводится мониторинг государственных закупок, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. В случае подтверждения обхода процедур – общественность будет оспаривать закупки в контролирующих и правоохранительных органах.