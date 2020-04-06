Брюки и горошек: что закупают госучреждения под видом закупок от СOVID-19

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Всего за 15 дней действия Закона «О публичных закупках», подписанным президентом 17 марта, было заключено 5106 договоров. И если в течение месяца в рамках борьбы с COVID-19 объявили тендеров только на сумму 840 млн грн, то за первую неделю апреля направили 7 млрд грн.
Об этом сообщили в общественной организации “Антикоррупционный штаб”.
Максимальная разовая сумма расходов была направлена на:
Согласно закону, можно закупать только те товары, которые будут утверждены КМУ – медицинские средства, оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства и антисептики.
Однако в ходе проверки “Антикоррупционный штаб” выяснил, что ряд государственных учреждений продолжают закупать товары для своих нужд.
Инфографика: Антикоррупционный штаб
Например, Национальная академия пограничной службы заключила договоры на покупку новых ноутбуков, телевизоров, зеленого горошка, брюк и печени под видом закупок от COVID-19.
Читайте также: Стало известно, на что пойдут деньги из Фонда борьбы с Covid-19
Также под видом закупки от коронавируса, на Одесщине заключен договор на разработку проектно-сметной документации по реконструкции дошкольного учреждения образования.
Поэтому сейчас проводится мониторинг государственных закупок, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. В случае подтверждения обхода процедур – общественность будет оспаривать закупки в контролирующих и правоохранительных органах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»Вчера, 16:24 - 6230 17
Дефолт - это не выход, долги все равно придется выплачивать - ГетманцевВчера, 21:00 - 1288 11
Премьер пообещал создать в мае полмиллиона рабочих местВчера, 11:01 - 1128 9
29% украинцев считают налоги "откупом" (опрос)3 ч. назад - 1133 6
Нацбанк: печать гривны для финансирования бюджета — это «путь в никуда»Вчера, 19:02 - 1731 6
У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»Вчера, 16:24 - 6230 17
Отпуск без сохранения зарплаты предлагают компенсировать за счет бюджета7 ч. назад - 5778
Когда и как выплатят "президентскую" тысячу к пенсии4 ч. назад - 2914 2
Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT6 ч. назад - 2582 3
Китайские медики рассказали, когда ждать второй волны коронавирусаВчера, 22:48 - 1849
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)Вчера, 14:10 - 668
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 8640 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3501 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6967 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 21704 7