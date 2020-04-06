Украина получит $135 млн от Всемирного банка

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Всемирный банк выделит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19.
Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает Национальная служба здоровья.
В частности, из общей суммы $50 млн пойдет на пополнение госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала НСЗУ.
Еще $35 млн предусмотрено на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.
$45 млн направят на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах.
Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей”, который внедряется Минздравом при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года.
Напомним, Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $150 млн на поддержку уязвимых слоев населения и улучшения уровня социальной защиты в период эпидемии COVID-19.
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