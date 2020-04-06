Регионам урезали 2,6 миллиарда: в правительстве рассказали, на что хватит денег

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Принятые ВР изменения в госбюджет на 2020 год предусматривают сокращение финансирования Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 2,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
“На финансирование Государственного фонда регионального развития (ДФРР) депутаты оставили 4,9 млрд грн, что уменьшило его объем на 2,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на сокращения, оставленные расходы позволят ввести в эксплуатацию уже начатые в предыдущих годах объекты, сохранить рабочие места, а также не потерять доверие со стороны заявителей проектов к ДФРР как инструменту реализации региональных стратегий.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев убежден, что такое решение даст возможность продолжить строительные работы на социально важных проектах регионального развития, обеспечить их ввод в эксплуатацию уже в этом году, не позволит в тяжелый для страны период потерять рабочие места, поддержит экономику и обеспечит реализацию проектов, которые запланированы в рамках программы «Большая стройка».
Также на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий местным бюджетам предусмотрены средства в размере 1,7 млрд грн.
За счет этой субвенции в 2020 году должны быть профинансированы в первую очередь мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, действующей редакцией государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривается выделение на ГФРР 7,5 млрд гривен. Также в госбюджете предусмотрено выделение 2 млрд грн на социально-экономическое развитие регионов.
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