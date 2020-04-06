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Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT

Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT

Большинство СЕО в IT работают в компаниях с доходом менее $1 млн. Средняя зарплата СЕО в таких компаниях $5461.

Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства INDIGO Tech Recruiters о зарплатах генеральных директоров в украинском IT. В основе исследования – данные, полученные от 22 CEO и фаундеров, работающих в IT компаниях на территории Украины, и от 21 наемных СЕО.

72,09% опрошенных компаний учреждены в Украине, 13,95% — в странах Европы и около 7% — в США и Канаде.

Общая вилка вознаграждения. Здесь и далее под Current Income имеется в виду зарплата + бонусы. Для фаундеров здесь не включены дивиденды и прибыль.


indigo.co.ua

Медианная зарплата СEO в разных сферах IT:

  • консалтинг – $5000;
  • digital – $6000;
  • e-commerce – $7000;
  • финтех и банкинг – $8500.

Больше всего данных получено от СЕО возрастом от 31 до 40 лет. Их вознаграждение на медиане $7000, в среднем $7419.

Возраст самой компании также имеет значение — в компаниях возрастом от 10 до 20 лет СЕО в среднем получают $9245.


indigo.co.ua

Вознаграждения зависят и от количества сотрудников в компании:

  • с командой менее 20 человек — $5000;
  • от 21 до 80 сотрудников – $6000;
  • у тех, кто управляет командой со штатом от 81 до 200 человек – $7000.

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По материалам Finance.UA
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