Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT

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Большинство СЕО в IT работают в компаниях с доходом менее $1 млн. Средняя зарплата СЕО в таких компаниях $5461.
Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства INDIGO Tech Recruiters о зарплатах генеральных директоров в украинском IT. В основе исследования – данные, полученные от 22 CEO и фаундеров, работающих в IT компаниях на территории Украины, и от 21 наемных СЕО.
72,09% опрошенных компаний учреждены в Украине, 13,95% — в странах Европы и около 7% — в США и Канаде.
Общая вилка вознаграждения. Здесь и далее под Current Income имеется в виду зарплата + бонусы. Для фаундеров здесь не включены дивиденды и прибыль.
indigo.co.ua
Медианная зарплата СEO в разных сферах IT:
Больше всего данных получено от СЕО возрастом от 31 до 40 лет. Их вознаграждение на медиане $7000, в среднем $7419.
Возраст самой компании также имеет значение — в компаниях возрастом от 10 до 20 лет СЕО в среднем получают $9245.
indigo.co.ua
Вознаграждения зависят и от количества сотрудников в компании:
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