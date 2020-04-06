10 тысяч земельных участков украинцев в Крыму подпадают под запрет оккупантов на "иностранное" владение

9,75 тысячи земельных участков на территории Крыма, принадлежащих гражданам Украины, подпадают под запрет оккупационных властей на “иностранное” владение, их могут обязать продать земли.

Об этом сообщил председатель так называемого Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории оккупированных Крыма и Севастополя.

В перечень территорий, на которые накладываются ограничения, попали 19 из 25 муниципальных образований оккупированного Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 муниципалитетов Севастополя.

По словам Спиридонова, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 11 572 участках в Крыму, которые находятся в собственности иностранных граждан.

Эти участки подпадают под запрет, поскольку расположены на приграничных территориях, на которые распространяется президентский указ.

Запрет на владение иностранцами землей не распространяется на Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Ранее народный депутат Верховной Рады из фракции “Слуга народа” Виталий Безгин попросил власти Украины отреагировать на запрет России для иностранцев владеть землей в Крыму. По его словам, это ограничило в правах тех крымчан, которые отказались получить российский паспорт.

Как сообщила партнер юридической фирмы “Прецедент консалтинг” Евгения Завацкая, по сути, у т.н. “иностранцев” в Крыму остается только два варианта – продать землю россиянам или перевести ее в собственность русског оюрлица с иностранным участием.

В противном случае местная самопровозглашенная власть может подать иски в суды Крыма и Севастополя о “побуждении продать” или “обязательстве провести отчуждение” земли.

При этом, обращает внимание Завацкая, остается неясным, в течение какого периода необходимо передать права на землю. Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса РФ, это должно произойти в течение года с момента возникновения права собственности. Но этот термин “в реалиях полуострова давно прошло”.

По словам Завацкой, при рассмотрении подобных дел суды могут столкнуться со сложностями, поскольку на многих земельных участках уже возведены объекты капитального строительства.

“Законодатель ограничивает право собственности на земельный участок, но такое ограничение не касается объектов капитального строительства”, – подчеркивает она.