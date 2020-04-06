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МВФ облегчит долговое бремя 25 самым бедным странам

МВФ облегчит долговое бремя 25 самым бедным странам

Исполнительный комитет Международного валютного фонда утвердил немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT).

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба учреждения.

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“Это дает гранты бедным и уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальной фазе в течение следующих 6 месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие меры по оказанию помощи”, – подчеркнула Георгиева.

По ее словам, в CCRT есть ресурсы в размере около 500 млн долларов на выплату помощи.

Страны, которые получат облегчение по обслуживанию долга: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Коморские острова, Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.
  • Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.
По материалам Економічна Правда
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