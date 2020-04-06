НБУ посоветовал банкам не повышать ставки по депозитам

Национальный банк рекомендовал банкам не повышать ставки по депозитам и взвешенно проводить процентную политику, учитывая низкую инфляцию.

Об этом сообщается на странице регулятора в FACEBOOK.

«В марте некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п. п., стремясь застраховаться от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенного оттока в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (минус 2%)», – сообщил Нацбанк.

Регулятор подчеркнул, что держать высокие ставки сегодня экономически не выгодно.

Справка Finance.ua:

Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантинных ограничений и экономической неопределенности.

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 5,6% до 601,633 млрд гривен по состоянию на 1 апреля.

В Национальном банке заверили, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения.

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