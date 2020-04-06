0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 261 0

НБУ посоветовал банкам не повышать ставки по депозитам

НБУ посоветовал банкам не повышать ставки по депозитам

Национальный банк рекомендовал банкам не повышать ставки по депозитам и взвешенно проводить процентную политику, учитывая низкую инфляцию.

Об этом сообщается на странице регулятора в FACEBOOK.

«В марте некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п. п., стремясь застраховаться от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенного оттока в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (минус 2%)», – сообщил Нацбанк.

Регулятор подчеркнул, что держать высокие ставки сегодня экономически не выгодно.

Справка Finance.ua:

  • Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантинных ограничений и экономической неопределенности.
  • Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 5,6% до 601,633 млрд гривен по состоянию на 1 апреля.
  • В Национальном банке заверили, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

Получить бонус к депозиту 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.