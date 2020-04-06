НБУ посоветовал банкам не повышать ставки по депозитам

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Национальный банк рекомендовал банкам не повышать ставки по депозитам и взвешенно проводить процентную политику, учитывая низкую инфляцию.
Об этом сообщается на странице регулятора в FACEBOOK.
«В марте некоторые банки повысили ставки по депозитам на 1-1,5 п. п., стремясь застраховаться от потенциальных оттоков средств вкладчиков. Однако существенного оттока в марте так и не было. Средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились на 13 млрд в гривне по состоянию на 9 апреля (4%) и немного сократились в долларовом эквиваленте (минус 2%)», – сообщил Нацбанк.
Регулятор подчеркнул, что держать высокие ставки сегодня экономически не выгодно.
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