Во Всемирном банке показали прогресс Украины в управлении госфинансами

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Всемирный банк в рамках программы ЕС EURoPAF и в координации с Министерством финансов обнародовал отчет по оценке системы государственных расходов и финансовой подотчетности в Украине (ГРФП) за 2019 год. Документ засвидетельствовал прогресс, достигнутый Украиной в сфере управления государственными финансами.
“Согласно данным отчета, правительством были усовершенствованы инструменты макроэкономического и бюджетного прогнозирования, а также повышен уровень прозрачности в сфере управления государственными финансами путем внедрения открытого портала с бюджетными данными и системы электронных закупок ProZorro”, — говорится в заявлении.
Так, отмечается, что отчет представляет современную диагностику эффективности управления государственными финансами на национальном уровне и отмечает изменения, произошедшие в нем после предварительной оценки ГРФ Пв 2015 году.
В Украине это уже четвертая оценка ГРФП на национальном уровне. Предыдущие оценки проводились в 2006, 2011 и 2015 годах. Результаты текущей оценки закладывают основу новой стратегии реформирования правительства Украины на 2021-2024 годы.
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По оценкам ВБ, сравнение оценок ГРФП за 2019 и 2015 годы говорит о том, что многие показатели и параметры улучшились, в частности, касающиеся фискальной дисциплины, стратегического распределения ресурсов и эффективного использования ресурсов для оказания услуг.
Однако некоторые показатели ухудшились с момента последней оценки ГРФП. Например, сокращено время на подготовку бюджета, сократилось количество внеконкурсных публичных закупок и уменьшилось количество аудитов фонда заработной платы по сравнению с предварительным оценкам ГРФП.
“Отчет демонстрирует готовность Украины к дальнейшему совершенствованию системы управления государственными финансами. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину в реформировании системы управления государственными финансами”, — заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
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