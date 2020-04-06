Nokia хочет выпустить смартфон с камерой на 108 Мп (фото)

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По утечкам, полученным NokiaPowerUser, предполагается, что для грядущего Nokia 9.3 PureView планируется пересмотреть систему пентакамер. Точнее говоря, отказаться от технологии камеры Light, используемой в оригинале.
Эта конкретная деталь подтверждает отчет за январь, в котором утверждалось, что HMD Global отказалась от Light в качестве партнера из-за отсутствия поддержки после запуска Nokia 9 PureView в прошлом году.
Считается, что финская компания работает с новым партнером над усовершенствованием своей системы камер следующего поколения. Какого партнера – еще предстоит выяснить, но, похоже, они планируют несколько больших обновлений.
Фото: phonearena.com
По всей видимости, это будет “одно из самых мощных решений для камер на флагмане”, которое будет доступно на рынке и будет оснащено 64-мегапиксельной основной камерой. Это должно поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS) и дебютировать вместе со сверхширокоугольной камерой на 108 мегапикселей.
Пока нет сведений о технических характеристиках остальных камер, но ожидается, что они будут действовать как телеобъектив, макро и датчики глубины соответственно. Ожидается, что Nokia 9.3 PureView появится в конце этого года вместе с Nokia 7.3 на мероприятии, которое состоится в конце августа или в сентябре.
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