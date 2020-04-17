Ученые научились печатать маленьких 3D-роботов за считаные минуты (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Исследователи из Сан-Диего разработали методику печати насекомоподобных роботов. Технология весьма недорогая, быстрая и не требует использования экзотического оборудования.
Читайте также: Британским военным приобрели наземных роботов
Для этого исследователи печатают так называемые «флекзоскелеты» – каркас с жесткими материалами на гибкой основе из поликарбонатных листов. Как и у насекомых, конструкция этого работа предусматривает жесткость только в некоторых областях. Это отличает их от мягких роботов, которые, в основном, изготавливаются из материалов, похожих на живые ткани.
Печать каждого компонента флекзоскелета занимает около 10 минут, а полная сборка работа – 2 часа. Каждая деталь стоит менее $1, а самые дорогие элементы – вычислительная мощность, датчики и батарея.
Метод позволит исследователям быстро и легко создавать роботов – в перспективе, без участия человека. Это может привести к появлению небольших устройств, способных выполнять задачи автономно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - экспертВчера, 03:59 - 2883 12
Что будет с ценами на жилье в Украине после карантина: прогнозы экспертаВчера, 11:45 - 4413 10
Как долго украинцы протянут без денегВчера, 15:03 - 22853 5
Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконныйВчера, 11:01 - 16250 3
Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛВчера, 11:31 - 4611 1
Как долго украинцы протянут без денегВчера, 15:03 - 22853 5
Почему штраф за езду днем без включенных фар незаконныйВчера, 11:01 - 16250 3
Почему не удастся удержать заробитчан домаВчера, 09:00 - 6217 1
Экономия в кризисВчера, 12:10 - 4944 1
Безопасность средств в банке - советы ФГВФЛВчера, 11:31 - 4611 1
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 289
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1265 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 620
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2091
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 11504 1