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Ученые научились печатать маленьких 3D-роботов за считаные минуты (видео)

Ученые научились печатать маленьких 3D-роботов за считаные минуты (видео)

Исследователи из Сан-Диего разработали методику печати насекомоподобных роботов. Технология весьма недорогая, быстрая и не требует использования экзотического оборудования.

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Для этого исследователи печатают так называемые «флекзоскелеты» – каркас с жесткими материалами на гибкой основе из поликарбонатных листов. Как и у насекомых, конструкция этого работа предусматривает жесткость только в некоторых областях. Это отличает их от мягких роботов, которые, в основном, изготавливаются из материалов, похожих на живые ткани.

Печать каждого компонента флекзоскелета занимает около 10 минут, а полная сборка работа – 2 часа. Каждая деталь стоит менее $1, а самые дорогие элементы – вычислительная мощность, датчики и батарея.

Метод позволит исследователям быстро и легко создавать роботов – в перспективе, без участия человека. Это может привести к появлению небольших устройств, способных выполнять задачи автономно.

По материалам ITsider.
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