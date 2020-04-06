В Днепре будут судить должностных лиц банка за растрату 80 млн грн

В Днепре будут судить трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты 80 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

“Прокуратурой Днепропетровской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, двое заместителей председателя правления и заместитель начальника одного из управлений банка на основании ложных официальных документов заключили фиктивный кредитный договор с подконтрольным предприятием. Согласно соглашению, оно получило от финучреждения средства в сумме 80 млн гривен, однако долг заемщик не вернул. В дальнейшем банк из-за неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал его правопреемником.

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.