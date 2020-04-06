0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

В Днепре будут судить должностных лиц банка за растрату 80 млн грн

В Днепре будут судить должностных лиц банка за растрату 80 млн грн

В Днепре будут судить трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты 80 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

“Прокуратурой Днепропетровской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, двое заместителей председателя правления и заместитель начальника одного из управлений банка на основании ложных официальных документов заключили фиктивный кредитный договор с подконтрольным предприятием. Согласно соглашению, оно получило от финучреждения средства в сумме 80 млн гривен, однако долг заемщик не вернул. В дальнейшем банк из-за неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал его правопреемником.

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ГПУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.