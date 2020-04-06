В Днепре будут судить должностных лиц банка за растрату 80 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Днепре будут судить трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты 80 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
“Прокуратурой Днепропетровской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц коммерческого банка по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, двое заместителей председателя правления и заместитель начальника одного из управлений банка на основании ложных официальных документов заключили фиктивный кредитный договор с подконтрольным предприятием. Согласно соглашению, оно получило от финучреждения средства в сумме 80 млн гривен, однако долг заемщик не вернул. В дальнейшем банк из-за неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал его правопреемником.
Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В марте население массово открывало валютные депозиты11 ч. назад - 5909 6
В МАУ рассказали, когда вернут деньги за отмененные рейсы11 ч. назад - 3294 4
В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество8 ч. назад - 1845 3
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов10 ч. назад - 1638 3
В ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в бюджет: кому урежут зарплату11 ч. назад - 1978 2
Работа после пандемии: 74% компаний готовы перевести часть сотрудников на дистанционную работуВчера, 21:02 - 8043 1
В марте население массово открывало валютные депозиты11 ч. назад - 5909 6
В МАУ рассказали, когда вернут деньги за отмененные рейсы11 ч. назад - 3294 4
Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов5 ч. назад - 3142
Какие автомобили made in USA выбирали украинцы (инфографика)Вчера, 20:11 - 2880
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)6 ч. назад - 241
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 8021 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3361 1
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6816 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 21331 7