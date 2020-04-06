Диджитализация в действии: Украина сможет подписывать международные соглашения по-новому

Украина стала участницей пилотных проектов Европейского Союза по заключению международных соглашений с помощью электронной подписи.

10 апреля Министерство цифровой трансформации получило официальное подтверждение, сообщили на правительственном портале.

“Мы будем координировать процесс реализации пилота, который призван создать новые возможности для подписи соглашений с иностранными компаниями с помощью кликов. Сейчас такие инструменты отсутствуют. Поэтому мы прилагаем все усилия для взаимного признания электронных подписей с иностранными государствами”, – сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проекты позволят Украине подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями с помощью электронной подписи.

В частности, использование электронной подписи будет тестироваться на примерах применения в Эстонии и Молдове.