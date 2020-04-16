За месяц регистрация новых ФЛП уменьшилась почти в три раза

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За последний месяц регистрация новых физических лиц-предпринимателей уменьшилась почти втрое. Еженедельно регистрируется около 1,8 тысячи ФЛП.
Об этом сообщает Опендатабот
Напомним, правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.
Меры правительства Украины для поддержки бизнеса во время карантина:
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