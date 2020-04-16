За месяц регистрация новых ФЛП уменьшилась почти в три раза

За последний месяц регистрация новых физических лиц-предпринимателей уменьшилась почти втрое. Еженедельно регистрируется около 1,8 тысячи ФЛП.

Об этом сообщает Опендатабот

Напомним, правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.

Справка Finance.ua:

Меры правительства Украины для поддержки бизнеса во время карантина:

на период с 01 марта по 30 апреля 2020 физические лица-предприниматели временно освобождаются от начисления и уплаты единого социального взноса;

на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года введен мораторий на проведение проверок бизнеса контролирующими органами;

на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года не налагаются штрафы за нарушение налогового законодательства;

на период карантина действует запрет на выселение арендаторов жилья за неуплату коммунальных услуг и не начисляются штрафы и пеня за неуплату коммунальных услуг;

на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года физические лица освобождены от уплаты штрафов и пени за нарушение договоров потребительского кредитования;

работники малых и средних предприятий, за которыми работодатель сохраняет рабочие места, могут получать частичные выплаты по безработице;

на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года отсрочены выплаты ипотечных кредитов, а банкам запрещено обращать взыскание на объекты ипотеки в связи с неуплатой платежей по ипотечным договорам;

на период с 01 марта по 30 апреля 2020 года юридические лица и физические лица-предприниматели освобождены от уплаты земельного налога или арендной платы за земельный участок.

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