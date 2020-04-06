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Нардепы ужесточили ответственность за сжигание сухой травы: размеры штрафов

Нардепы ужесточили ответственность за сжигание сухой травы: размеры штрафов

Верховная рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды.

Размеры штрафов:

  • Загрязнение или другое изменение естественных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказываются штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.
  • Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей среды, наказываются наложением штрафа на граждан от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 900 до 1260 таких минимумов.
  • Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 1260 до 1800 таких минимумов.
  • Нарушение требований пожарной безопасности в лесах – влечет за собой наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 270 до 900 таких минимумов.
  • Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара либо распространение его на значительной площади, влечет наложение штрафа на граждан от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 630 до 1080 таких минимумов.

Справка Finance.ua:

  • Чернобыльский лес горит каждый год из-за человеческого фактора. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник.
  • Причиной таких последствий является то, что у наших граждан низкий уровень ответственности, а также то, что законодательство недостаточно суровое.
По материалам Finance.UA
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