Половина украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше

51% украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше. Их волнуют вопросы, как продлить разрешение на работу либо легальное пребывание, срок действия которых закончился во время карантина. А те, кто выехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина – это 33% позвонивших на «Горячую линию» в рамках Социальной программы помощи украинцам «МЫ ВМЕСТЕ».

Такие данные получены по итогам анализа компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

«За 1,5 недели работы нашей «Горячей линии» мы пришли к выводу, что люди недостаточно оперативно получают достоверную информацию от польских и украинских властей или не понимают, где ее искать. Особенно ярко эту тенденцию продемонстрировала ситуация с закрытием границ, что привело к нелогичным и паническим миграционным движениям и подвергло опасности заражения тысячи украинцев.

“Сейчас многие хотят вернуться назад в Польшу и не понимают, как и когда это сделать”, – заявил собственник компании Gremi Personal Евгений Кириченко.

Миграционные вопросы. 22% украинцев при обращении на бесплатную телефонную линию программы интересуют вопросы пересечения украино-польской границы. Из них половина респондентов беспокоятся, не будет ли последствий в виде депортации, если они превысили срок пребывания по визе или в рамках безвизового движения в Польше.

Работа. Конкуренция на польском рынке труда сейчас увеличивается: «Если ранее украинцы в Польше закрывали многие вакансии в розничной торговле, торговых сетях или логистике, то сейчас оставшиеся без работы поляки активно трудоустраиваются в эти сферы».

Справка Finance.ua: