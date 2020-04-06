Рада приняла “бюджет чрезвычайной ситуации”

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.

Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины.

Так, комитет по вопросам бюджета доработал законопроект №3279, и соответственно в доработанном законопроекте предлагается следующее:

увеличение на 2 млрд грн доходов общего фонда государственного бюджета, с 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

определить на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга в сумме 2.386.791.808,3 тыс. грн;

создать в составе Государственного бюджета Украины фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID -19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2, и ее последствиями, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены этого карантина;

-19, вызванной коронавирусом -CoV-2, и ее последствиями, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены этого карантина; предусматривается уменьшение расходов на борьбу с COVID -19, на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств в МОЗ и Минсоцполитики;

-19, на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств в и Минсоцполитики; в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, вызванный COVID -19, заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. Ограничение не применяется при начислении заработной платы лицам, которые непосредственно задействованы в мероприятиях, направленных на предотвращение COVID -19;

-19, заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. Ограничение не применяется при начислении заработной платы лицам, которые непосредственно задействованы в мероприятиях, направленных на предотвращение -19; выделяются средства по бюджетной программе на строительство аэродрома Международного аэропорта “Днепропетровск” и строительство зданий “Аэропорт Измаил”;

предусмотрено неприменение в 2020 году положений ЗУ «О публичных закупках» при использовании средств государственного бюджета на оказание государственной поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги;

“Предложенный проект изменений в госбюджет позволит нам поддержать людей, которые потеряли доход из-за коронакризиса. Это как выплата по безработице, так и программы социального бизнеса. Расходы по Минсоцполитики планируется увеличить на 19,5 млрд грн. При этом нужно подчеркнуть, что правительство понимает, что только эффективная экономика может обеспечить увеличение поддержки социальных и медпрограм”, – сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обсуждения законопроекта.

По его словам, в последнем варианте бюджета правительство не забыло о “Большой стройке” – на дорожный фонд заложено 72 млрд грн.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что на период действия карантина Фонд соцстраха и Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы осуществляют текущие расходы на содержание исполнительных дирекций фондов, учреждений государственной службы занятости и следующие страховые выплаты: помощь при беременности и родам, при временной нетрудоспособности, по безработице, помощь на погребение, на приобретение специальных средств для передвижения и др..

Проектом закона предусмотрена отсрочка подачи деклараций за прошлый год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в период не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.