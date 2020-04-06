Рада приняла “бюджет чрезвычайной ситуации”

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Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.
Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины.
Так, комитет по вопросам бюджета доработал законопроект №3279, и соответственно в доработанном законопроекте предлагается следующее:
“Предложенный проект изменений в госбюджет позволит нам поддержать людей, которые потеряли доход из-за коронакризиса. Это как выплата по безработице, так и программы социального бизнеса. Расходы по Минсоцполитики планируется увеличить на 19,5 млрд грн. При этом нужно подчеркнуть, что правительство понимает, что только эффективная экономика может обеспечить увеличение поддержки социальных и медпрограм”, – сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обсуждения законопроекта.
По его словам, в последнем варианте бюджета правительство не забыло о “Большой стройке” – на дорожный фонд заложено 72 млрд грн.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что на период действия карантина Фонд соцстраха и Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы осуществляют текущие расходы на содержание исполнительных дирекций фондов, учреждений государственной службы занятости и следующие страховые выплаты: помощь при беременности и родам, при временной нетрудоспособности, по безработице, помощь на погребение, на приобретение специальных средств для передвижения и др..
Проектом закона предусмотрена отсрочка подачи деклараций за прошлый год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в период не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.
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