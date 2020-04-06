Представлен обновленный кроссовер Toyota Harrier (фото)

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Toyota презентовала кроссовер Harrier нового поколения.
Об этом сообщает Top Gear.
Новинка получила ту же платформу, что и Toyota RAV4. Колесная база кроссовера увеличилась на 30 мм – до 2 690 мм, а высота на столько же уменьшилась. Минимальный дорожный просвет авто – 195 мм.
Toyota Harrier получит 218-сильную гибридную силовую установку с 2.5-литровым бензиновым двигателем, а также с 2-литровой “четверкой” мощностью 171 к.с. Будет доступна версия с полным приводом E-Four.
Фото: Toyota
Новинка получит сенсорный дисплей диагональю в 12.3 дюйма. Среди дополнительных опций доступен электрический люк, зеркало с встроенным видеорегистратором, аудиосистема JBL с девятью динамиками и система безопасности Toyota Safety Sense.
Фото: Toyota
Ожидается, что публичный дебют новинки состоится вместе с выходом модели на рынок. Он ожидается в июне 2020 года.
Фото: Toyota
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