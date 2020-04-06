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Цены на алкоголь в Украине растут: за год "плюс" 12%

Цены на алкоголь в Украине растут: за год "плюс" 12%

За год (март 2020 к марту 2019 гг.) алкогольные напитки и табачные изделия в Украине подорожали на 12,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

При этом за месяц цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%.

Также за год в Украине довольно ощутимо выросли цены на продукты питания. В частности, хлеб подорожал на 7,4%, молоко – на 5,7%, сыр и творог – на 5,4%, масло – на 6%.

Вместе с тем некоторые продукты питания существенно упали в цене. Речь о яйцах – на 33,3%, и овощах – на 14,9%.

По материалам УНН
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