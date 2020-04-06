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После карантина Рада повторно внесет изменения в госбюджет

После карантина Рада повторно внесет изменения в госбюджет

После преодоления эпидемии коронавируса в Украине Верховная Рада соберется для повторного внесения изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, в Кабмине надеются на оптимистичный сценарий преодоления эпидемии, по которому удастся сэкономить часть средств из фонда борьбы с Covid-19.

“Все средства, которые останутся после карантина, будут обратно перераспределены из фонда борьбы с коронавирусом по всем министерствам. По обычной процедуре финансирования – по тем направлениям, как это было по пропорциональному принципу. То есть сейчас это вынужденная унификация средств, которые временно забирают в один фонд. Она направлена на эффективную борьбу с эпидемией. Далее у нас есть необходимость снова вносить изменения в бюджет и перераспределить остаток спецфонда и восстановить те программы, которые сейчас временно приостановлены. То есть будет еще одно внесение изменений в закон”, – заявил Мокан.

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Депутат подчеркнул, что на уровне координационного центра уже существуют ориентировочные расчеты по объему средств из фонда, которые могут остаться как неиспользованные. Однако за длительный период преодоления последствий пандемии, последующие изменения в госбюджет могут произойти не раньше лета.

“После окончания официального карантина и плюс 30 дней на преодоление последствий. Ведь смягчение карантина, которое может быть в мае, это не окончание карантина. Когда будет следующее заседание по изменениям в бюджет – это может быть и июнь, может быть июль, а может и сентябрь. Просчеты приблизительные есть, и как на уровне Минздрава Украины, так и на уровне Кабмина и координационного центра. Но сейчас невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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