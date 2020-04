Маск: Автопилот Tesla будет обладать сверхчеловеческими возможностями

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, что система автономного управления Tesla по своим способностям превзойдет обычного водителя. В отличие от человека, автопилот может выполнять 15 маневров в секунду и никогда не отвлекается.

О революционных особенностях автопилота Tesla Маск рассказал в своем твиттере.

Tesla впервые объявила о намерении разработать полноценный автопилот в 2016 году, и с тех пор каждый электромобиль выпускался с камерами и сенсорами в ожидании того дня, когда с их помощью можно будет пересечь США от побережья до побережья. Такая поездка, анонсированная Маском на 2017 год, так и не состоялась. В 2018 он признал, что цель оказалась сложнее, чем он предполагал. Дедлайн был смещен на конец 2019, но и тогда режим Full Self-Driving не был готов. Команда разработчиков все еще дорабатывает автопилот.

Однако, как только все будет готово, робомобиль Tesla заткнет человека за метафорический пояс.

“Люди водят, используя только две камеры на медленном шарнире и часто отвлекаются. У автопилота же восемь камер, радар, сонар, и он всегда настороже”, – написал Маск.

Компьютеры способны выполнять вычисления с молниеносной скоростью: “Безусловно, компьютер без проблем сделает 144 триллиона операций в секунду. Это примерно 15 маневров управления, ускорения, торможения в секунду”.

