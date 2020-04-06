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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,986 млн и 47,196 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 35), максимальный курс продажи доллара 27,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,22-27,23 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 84,182 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3000 – 7 777
27,2400 – 33 333
27,2300 – 155 555
27,2200 – 25 000
27,2100 – 40 000
27,2100 – 30 000
27,2000 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1500 – 500
27,2000 – 5 000
27,2000 – 1 500
27,2000 – 25 000
27,2200 – 10 000
27,2200 – 45 000
27,2200 – 40 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,2483 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1784 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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