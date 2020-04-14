Какие ставки НДФЛ действуют в 2020 году в зависимости от вида доходов

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Согласно Налоговому кодексу Украины, ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных, в том числе, но не исключительно в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.
Ставка налога составляет 5% базы налогообложения в случаях, прямо определенных разд. IV НКУ.
Ставка налога может составить 0% базы налогообложения в случаях, прямо определенных разд. IV НКУ.
Ставки налога на пассивные доходы к базе налогообложения устанавливаются в следующих размерах:
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Основные изменения для налогоплательщиков во время карантина:
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