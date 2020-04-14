Какие ставки НДФЛ действуют в 2020 году в зависимости от вида доходов

Согласно Налоговому кодексу Украины, ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных, в том числе, но не исключительно в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Ставка налога составляет 5% базы налогообложения в случаях, прямо определенных разд. IV НКУ.

Ставка налога может составить 0% базы налогообложения в случаях, прямо определенных разд. IV НКУ.

Ставки налога на пассивные доходы к базе налогообложения устанавливаются в следующих размерах:

18% – для пассивных доходов;

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5% – для доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленным резидентами-плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, выплачиваемым институтами совместного инвестирования);

в половинном размере ставки (9%) – для доходов в виде дивидендов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленным нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль.

Справка Finance.ua

Основные изменения для налогоплательщиков во время карантина:

на март и апрель освобождены от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств;

физические лица-предприниматели на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств; на период карантина будет засчитываться в страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты;

даже без его уплаты; программные регистраторы расчетных операций ( РРО ) будут введены в действие с 1 августа;

) будут введены в действие с 1 августа; срок подачи деклараций доходов физических лиц сдвинут с 1 мая на 1 июля.

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