На Банковой объяснили, что сейчас происходит с ГАСИ

Реформа Государственной строительно-архитектурной инспекции не остановилась.

Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью «Главкому».

Трофимов рассказал, что вопрос ГАСИ обсуждался нынешним руководством государства со всех сторон, и появилось предложение: ликвидировать этот орган и создать вместо него зарегулированную структуру с лицензированными специалистами. «На мой взгляд, они должны получать достаточно большие средства и при этом жить в четком понимании, что за нарушение им дадут лет 10-15 заключения. И все будет работать как часы. Это вопрос переходного периода», – утверждает чиновник.

Сколько продлится переходный период от ликвидации одного органа до создания другого, Трофимов не знает. Говорит, что об этом надо спрашивать у профильного министра (регионального развития и строительства Алексея Чернышова).

В то же время, первый заместитель главы Офиса президента уверен, что, ликвидировав ГАСИ, нынешняя власть закрыла пути для коррупции.

«Мы не развалили ГАСИ, а закрыли пути для коррупции и запустили совсем другие процессы. Теперь нужно это все дожимать. А как только кому-то наступаешь на хвост, сразу появляются проплаченные статьи. Это происходит потому, что большое количество состоятельных людей в нашей стране свои деньги вкладывают в квадратные метры. Поэтому все хотят влиять на эти вопросы и ловить рыбу в мутной воде. А новый подход к системе решений вообще уберет эту историю», – уверен Трофимов.

Первый заместитель главы Офиса президента уверен, что на месте ГАСИ за несколько месяцев будут созданы новые органы. «Ситуация контролируется премьером. До своего назначения он дорабатывал эти процессы, поэтому это – и его личная ответственность. Он будет за этим следить и ставить определенные задачи министру», – утверждает Трофимов.

Справка Finance.ua:

13 марта Кабмин на выездном заседании проголосовал за ликвидацию Госархстройинспекции. Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что вместо ГАСИ будут созданы три структуры: Государственная сервисная служба градостроительства (разрешительные и регистрационные функции), Госинспекция градостроительства (надзор и контроль) и Госагентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (будет определять параметры, ГСН , еврокоды).

Кроме этого, отменяются строительные лицензии, а вместо них вводятся сертификаты ответственного исполнителя работ, которые должен выдавать Минрегион. Государственная инспекция по градостроительству и Государственное агентство по техрегулированию будут созданы соответственно в июне и сентябре этого года.