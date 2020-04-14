Доступ к интернету есть только у половины жителей планеты — Google

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Лишь половина жителей планеты в настоящее время имеет доступ к сети интернет, но число пользователей постоянно будет увеличиваться.
Об этом заявил менеджер по развитию бизнеса Google Ukraine Андрей Радевич во время первого онлайн-марафона местных экспертов из Украины.
“Количество пользователей интернета увеличится как минимум вдвое. Только половина жителей нашей планеты сейчас – регулярные пользователи интернета”, – заявил он.
Радевич добавил, что больше всего пользователей интернета сейчас в Азии, поскольку там наибольшая численность населения, но уровень подключения там всего 48%. В течение дальнейших лет там ожидается наибольший рост, прогнозирует он.
В Европе, объяснил Радевич, уровень подключения интернета составляет 78%, а наибольший уровень проникновения в Северной Америке (США, Канада).
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