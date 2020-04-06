Межбанк: "Страстная пятница" нерезидентов остудила активность на рынке

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Как мы предупреждали в своем утреннем прогнозе – активность покупателей (в первую очередь, у банка – главного возмутителя спокойствия по скупке валюты нерезидентами) была достаточно низкой и недолгой. Выйдя почти с самого утра с покупкой доллара он несколько воодушевил спекулянтов и продавцов в части вздергивания курса и котировки к 11 часам подросли.
Но как только он покинул рынок – скупать валюту стало почти некому. У реального сектора свободной гривны нет, а большинство из еще работающих клиентов предпочло разместить гривневые остатки на короткие депозиты, нежели скупаться валютой на три дня.
Не стоит забывать и тот факт, что сегодня нерезиденты отмечают Страстную пятницу, что также несколько остудило их активность на нашем рынке.
Низкий спрос при достаточно стабильном предложении валюты со стороны аграриев и других экспортеров – и предопределил проседание доллара с утренних 27,18/27,23 до 27,09/27,13 к концу сессии. НБУ на рынок сегодня не выходил.
Ход торгов:
Стартовал рынок с 27,18/27,23 гривен за доллар, что было уже ниже вчерашнего закрытия 27,25/27,28. К 11 часам курс кратковременно вырос до 27,21/27,24 гривен за счет небольших покупок нерезидентов через все тот же украинский банк с английскими корнями в капитале , но уже к 12 часам продавцов стало гораздо больше, чем покупателей.
К 12 часам котировки снизились до 27,21/27,235 гривен, а после обеда продолжили плавно снижаться. До 27,17/27,20 гривен за доллар – к 14 часам, до 27,11/27,15 – к 16:00 и до 27,09/27,13 гривен к завершению сессии. Нацбанк участия в торгах сегодня не принимал.
Главные события 10 апреля на межбанке:
Доллар с утренних 27,18/27,23 гривен просел до 27,09/27,13 к концу торгов;
НБУ не выходил сегодня на рынок;
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,2073 гривен, а официальный на 13 апреля составил 27,2022 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,14/ 27,18
евро – 29,69 / 29,63
российский рубль – 0,367/ 0,368
Курсы валют на Межбанке
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