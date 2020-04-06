Apple научит свои гаджеты заряжать друг друга

В последних поколениях флагманских Android-смартфонов доступна функция реверсивной зарядки, позволяющая беспроводным способом заряжать другие устройства. Похоже, что этой идеей заинтересовалась и Apple, но вот реализовать её компания намерена в рамках всей экосистемы.

Патент Apple предполагает размещение множества индукционных катушек внутри корпуса MacBook. Такое решение позволяет расположить iPhone и Apple Watch по разные стороны от трекпада и зарядить их. Дополнительно магниты будут фиксировать положение устройств, чтобы те располагались в правильных местах. Кроме того, заряжать мобильные гаджеты можно будет, положив их на крышку ноутбука.



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В патенте указывается использование аналогичной реверсивной зарядки и в iPad, который будет делиться энергией через дисплей. Таким образом, часы Apple Watch можно будет положить на iPhone, его — на iPad, а планшет — на MacBook. Энергия будет последовательно передаваться от одного устройства к другому.

Согласно описанию патента, энергия на индукционную катушку подаётся напрямую от сети или аккумулятора устройства в зависимости от того, подключён ли планшет или ноутбук к розетке. Система автоматически распознаёт, какой из гаджетов требует зарядки, и активирует соответствующий режим работы.



Patentlyapple

Пока что возможность беспроводной зарядки предусмотрена в iPhone, Apple Watch и AirPods. В 2017 году Apple анонсировала станцию AirPower для одновременной зарядки трёх этих гаджетов, но из-за технических сложностей выпуск продукта был отменён.