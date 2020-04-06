Отопительный сезон завершен с рекордным запасом газа - Нафтогаз

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По состоянию на 7 апреля в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось свыше 15,8 млрд куб. м газа. Это почти на 45% больше, чем год назад и рекордный объем за последние 30 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Отмечается, что ближе всего к этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов. Тогда запасы составили 15,4 млрд куб. м газа.
Всего с начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб. м ПХГ. Погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началось в апреле.
“Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло добиться выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис”, – сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
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