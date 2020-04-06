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Старт серийного производства электромобилей Rivian перенесли на 2021 (видео)

Старт серийного производства электромобилей Rivian перенесли на 2021 (видео)

Американский стартап Rivian вынужден перенести старт серийного производства своих электромобилей на 2021 год, хотя первоначально компания собиралась сделать это еще в текущем году. В данный момент на бывшем заводе Mitsubishi в Нормале (Иллинойс) работают всего несколько десятков работников и подрядчиков, которые занимаются подготовкой помещения на безопасном расстоянии друг от друга, соблюдая карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

В Rivian рассказали, что в данный момент на площади 240 тыс. м2 работает всего 11 сотрудников компании и 60 электриков подрядной организации, которые занимаются электрической инфраструктурой. При этом компания планировала нанять к началу производства несколько тысяч сотрудников, которые бы занимались сборкой электропикапа Rivian R1T и внедорожника Rivian R1S. Уже в третьем квартале с конвейера должны были сойти тестовые машины, в декабре 2020 года — начаться серийная сборка R1T, а спустя квартал — сборка R1S.

По материалам ITC.ua
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