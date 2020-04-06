Старт серийного производства электромобилей Rivian перенесли на 2021 (видео)

Американский стартап Rivian вынужден перенести старт серийного производства своих электромобилей на 2021 год, хотя первоначально компания собиралась сделать это еще в текущем году. В данный момент на бывшем заводе Mitsubishi в Нормале (Иллинойс) работают всего несколько десятков работников и подрядчиков, которые занимаются подготовкой помещения на безопасном расстоянии друг от друга, соблюдая карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

В Rivian рассказали, что в данный момент на площади 240 тыс. м2 работает всего 11 сотрудников компании и 60 электриков подрядной организации, которые занимаются электрической инфраструктурой. При этом компания планировала нанять к началу производства несколько тысяч сотрудников, которые бы занимались сборкой электропикапа Rivian R1T и внедорожника Rivian R1S. Уже в третьем квартале с конвейера должны были сойти тестовые машины, в декабре 2020 года — начаться серийная сборка R1T, а спустя квартал — сборка R1S.