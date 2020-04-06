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Facebook представил «тихий режим» для своего iOS-приложения

Facebook представил «тихий режим» для своего iOS-приложения

Компания Facebook выпустила новую функцию для своего iOS-приложения под названием “тихий режим”.

Компания объявила об этой функции в своем официальном блоге.

Эта функция ограничивает push-уведомления из приложения, и если пользователь попытаетесь открыть приложение, когда включен “Тихий режим”, он увидит экран с напоминанием, что он его включил, а также сколько времени осталось до нового доступа на Facebook. Разумеется, пользователь может выключить режим и вернуться в приложение, если захочет.

Компания также ускорила доступ к настройкам уведомлений и каналам новостей пользователей. “Мы также добавили ярлыки в “Настройки уведомлений” и “Настройки ленты новостей”, чтобы вы могли максимально использовать свое время в Facebook, контролируя тип сообщений, которые вы видите в своей ленте новостей, а также обновления, которые вы получаете,” – говорится на официальной странице Facebook.

По материалам УКРИНФОРМ
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