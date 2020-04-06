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Аукционный дом Christie's выплатит почти $17 млн штрафа за налоговые нарушения

Аукционный дом Christie's выплатит почти $17 млн штрафа за налоговые нарушения

В рамках соглашения об избежании судебного преследования аукционный дом Christie’s выплатит $16,7 млн за неуплату должным образом налога с продаж в Нью-Йорке с 2013 по 2017 год. Об этом со ссылкой на данные офиса окружного прокурора Манхэттена сообщает NYT.

Штраф был наложен после многолетнего расследования практики уплаты налогов в подразделениях компании в Лондоне, Амстердаме, Дубае ат Гонконге. Прокуратура Нью-Йорке требует, чтобы $10 млн были уплачены сейчас, остальное – через два года.

В 2013 году Christie’s создала отдельную компанию Christie’s Private Sales, которая должна была централизировать частные покупки. При планировании запуска новой компании, по словам прокуроров, старший налоговый консультант сказал руководителям, что новой компании, базирующейся в Лондоне, не надо будет регистрироваться для сбора налогов с продаж штата Нью-Йорк и местного налога.

Тогда специалисты по продажам Christie’s выражали озабоченность относительно того, что продажи в розничных магазинах в Нью-Йорке не облагаются налогом. Согласно ряду документов, даже некоторые клиенты задавались вопросом, почему их покупки не облагаются налогом.

По словам прокуроров, после того, как штат юристов в Нью-Йорке начал настаивать на необходимости изменить ситуацию, генеральный адвокат Christie’s объявил, что Christie’s Private Sales начнет собирать налог с продаж в Нью-Йорке.

Однако согласно внутреннему документу, который получил офис окружного прокурора, другой налоговый консультант рекомендовал Christie’s Private Sales избегать регистрации для сбора налогов с продаж в штате, потому что это могло спровоцировать проверки налоговых документов.

По материалам Mind
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