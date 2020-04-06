Финкомпании преодолеют последствия кризиса через 2-3 месяца после отмены карантина

Пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы в бизнес-процессы в Украине. Однако новые технологии позволяют не только сохранять профессиональную коммуникацию, но и проводить актуальные отраслевые мероприятия. Одним из таких событий на рынке финуслуг стал проект FinUpdate и первый вебинар «Рынок МФО: реалии, перспективы, прогнозы». Участники обсудили антикризисные стратегии и озвучили прогнозы развития отрасли после окончания карантина.

Уход в изоляцию

С карантинными мерами такого масштаба мировое сообщество столкнулось впервые, однако навыки кризисного менеджмента, особенно в нашей стране, есть у многих руководителей финансовых компаний. Первая и очевидная реакция на введение карантина – перевод сотрудников на дистанционную работу. С этой задачей финансовые компании, изначально более гибкие и ориентированные на инновационные подходы, справились успешно.

«Еще когда отправили на карантин всех школьников и воспитанников детских садиков, мы со своей стороны отпустили сотрудников, у которых есть дети, на удаленную работу, то есть мы заранее начали организовывать рабочие места с дистанционной работой», – отметила CEO Moneyveo Алена Андронникова. По ее словам, в компании заблаговременно отработали перевод 470 сотрудников на удаленную работу.

Основатель Mycredit Роман Катеринчик также рассказал, что переход на «удаленку» прошел для компании быстро и легко. Директор Aventus Group Владимир Довгаль в свою очередь отметил: «Перевод сотрудников на удаленную работу был для нас новым, у нас не было раньше массовой практики работы сотрудников удаленно, но в течение 2-3 дней в несколько этапов мы решили полностью этот вопрос». Таким образом, инновационные подходы, которые используют компании онлайн-кредитования, позволили очень быстро перевести бизнес в новый режим работы без потерь качества обслуживания клиентов. «Бизнес-модель онлайн – оправдала себя на 100%», – подчеркнула Алёна Андронникова.

При этом руководители финансовых компаний отмечают, что карантин стал стимулом для персонала. «Команда становится более эффективной и продуктивной, более ответственно относится к своим задачам», – сказал Роман Катеринчик.

Работа с рисками

Переход на «удаленку» далеко не единственное и не главное испытание для отрасли финансовых услуг. Участники рынка отмечают заметное падение объемов выдач и возрастающие риски роста портфеля проблемной задолженности. «Все компании столкнутся со снижением объемов выдач, особенно эта проблема коснется оффлайна, здесь падение будет минимум на 50%. На этот показатель повлияет также поведение потребителей. Финансово грамотные люди, которые прогнозируют уменьшение доходов, не будут брать кредиты, понимая, что не смогут погасить своевременно. Следующая большая проблема – рост проблемной задолженности по причине потери работы и нежелания погашать кредиты из-за непредсказуемости своего будущего. Будет падение возвратности, а значит и доходности, возникнет дефицит средств в компаниях для покрытия расходов. Не лучший сценарий, если спрос на кредиты снизится так, что погашения будут превышать выдачи, тогда рискуют проесть свою «оборотку»», – сказала Председатель Правления Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний Анна Замазеева.

«Ранняя просрочка выросла в 1,5-2 раза. Это приведет к росту дефолта в 2-3 раза на портфелях, выданных в феврале и начале марта, таким образом, в апреле-мае все компании будут в убыточном состоянии», – отметил Владимир Довгаль.

Стремясь сохранить качество портфеля, участники рынка ужесточают скоринговые модели. «На сегодня мы уже видим убытки, сильный провал произошел в первые две недели карантина <… > Если просто говорить, мы в 4 раза закрутили скоринг, соответственно сократили объемы кредитования», – сказала Алена Андронникова. По ее словам, это вынужденная мера, поскольку финансовые компании работают за собственные средства и ограничены в возможностях привлечения капитала. Moneyveo изменили предложения для клиента, отработали процедуры пролонгации и реструктуризации, предложили услуги юридического консалтинга для заемщиков.

«Доля клиентов, которые выходят на просрочку в карантинный период, значительно больше доли процентов, которые мы начисляем, соответственно с первого дня карантина существенно ухудшились риски. Начала расти доля клиентов, которые выходят на просрочку. Мы работаем на предупреждение», – говорит Роман Катеринчик. Его компания также пересмотрела риск-модели, сократила выдачи, существенно расширила возможности пролонгации и реструктуризации кредита. Основатель Mycredit отметил, что компания уже получила 3-4 предложения от более мелких МФО на покупку портфелей и брендов.

«По сегменту PDL проседание. У нас обслуживается 7 компаний. Их выдачи упали на 60% по количеству платежей, погашения – минус 40%. Некоторые совсем остановили выдачи, а кто-то продолжает кредитовать, средний чек не поменялся, но в целом объемы выдач сокращаются», – сказал Коммерческий директор iPay Антон Косторниченко. Он также прокомментировал в целом ситуацию по безналичным платежам, которые проходят через компанию: «Есть небольшое падение, на 7% по количеству платежей в марте. Почему на нас это не очень сильно сказалась? потому что последние года 3 мы много работали над диверсификацией доходов, стремились найти новые сегменты, новые ниши, не концентрироваться на очень маржинальных сегментах либо продуктах»

Прогнозы

В целом участники рынка не поддаются панике и настроены оптимистично. «В первые дни после введения карантина мы почувствовали увеличение объема трафика, я думаю, многие компании заметили, что количество запросов на получение кредитов увеличилось за счет того, что численность компаний, которые выдают эти кредиты, резко сократилось. Сейчас ситуация выровнялась. Стратегия работы с портфелем, который был сформирован до карантина, одна, а с теми кредитами, которые выдаются в новых реалиях – это новый бизнес, по факту это режим стартапа. Вижу плюсы. Компании могут себе позволить эксперименты. <…> Сейчас то время, когда можно пробовать что-то новое, новые технологии, новые продукты и следить за результатом», – поделился наблюдениями директор Aventus Group. Он рассказал, что абсолютное большинство партнеров реагирует с пониманием на ситуацию, идут на уступки фиксируют либо снижают тарифы.

В компании Moneyveo уверены, что рынок финансовых услуг быстро восстановится после снятия ограничений. «При выходе из карантина в мае мы предполагаем, что выход из убытков будет к сентябрю. Если карантин продлят на месяц, то выход из убытков будет еще плюс два месяца», – сказала Алена Андронникова. В компании Mycredit дают более осторожный прогноз: «Рынок восстановится от момента окончания карантина плюс 4 месяца», – уверен Роман Катеринчик.

«Согласен с коллегами, что в течение 2-3 месяцев компании смогут войти в нормальный режим работы. Что касается объема рынка, я бы не был настолько оптимистичен… уменьшится объем рынка за счет того, что часть клиентов уйдет в просрочку и их никто не сможет прокредитовать. С другой стороны, у «хорошего» клиента нормальная реакция – не брать кредит в ситуации, когда он не уверен в доходах либо в завтрашнем дне. Соответственно большая часть клиентов кредитоваться не будут. На мой взгляд, сегодня в первых числах апреля очень четко видно реально просадку рынка», – дополнил Владимир Довгаль.

Все участники дискуссии уверены, что МФО восстановятся быстрее, чем банковский сектор. «Оценить, какие решения были более удачными, какие менее удачными, мы сможем к концу года, к этому времени будет понятно, кто выживет, кто приумножит свою долю на рынке, потому что для многих кризис – это возможности», – сказала Анна Замазеева.