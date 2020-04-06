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По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт из Украины упал на 5,5%, импорт — на 19,2%

По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт из Украины упал на 5,5%, импорт — на 19,2%

В 1 квартале 2020 года объемы экспорта из Украины сократились на 0,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года, импорт сократился на 3,3%.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, в 1 квартале 2020 года экспорт составил 12,25 млрд долларов, импорт – 13,32 млрд долларов, сальдо отрицательное – 1,07 млрд долларов.

“По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт – на 19,2% (какая фантастическая цифра)”, – написал Качка.

По его словам, уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли является хорошей новостью, а плохой – уменьшение объемов торговли (“это прямой минус для экономики в целом”).

По материалам Економічна Правда
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