Цены на газ в Европе упали до минимума за 10 лет из-за коронавируса

Цены на газ в Европе опустились до минимума с 2009 года, поскольку закрытие границ и борьба с распространением COVID-19 снизили спрос на энергию. Об этом свидетельствуют данные основных европейских бирж.

В частности, на нидерландском газовом хабе TTF спотовые цены упали до 7,05 евро за МВт/ч (около 79 долларов за 1 тыс. кубометров), что более чем на 50% ниже, чем год назад.

Кроме того, цены на Европейской энергетической бирже (EEX) упали до 7,37 евро за МВт/ч.

Как отметил генеральный директор ООО “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон, цена на газ находится на исторических минимумах. “Лучшее время промпотребителям фиксировать цену и создавать собственный запас газа в ПХГ”, – написал он.

При этом европейские хранилища природного газа заполнены на 54%, что на 11 процентов больше, чем в прошлом апреле.

Цены на природный газ на мировых рынках продолжали снижаться в течение марта из-за пандемии коронавируса, что привело к падению спроса на все источники энергии. Потребление электроэнергии в Италии упало чуть более чем на 20%, во Франции – на 17%, а в Испании – на 11%.

Еще одной причиной падения цен на газ стало снижение цен на нефть, которые упали с начала года примерно на 50%.