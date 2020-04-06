Предлагают "карантинную тысячу": мошенники пытаются заработать на коронавирусе

Еще одну схему придумали мошенники – с компенсациями за карантин. Клиентам финучреждений предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию. Рассылают предложение в мессенжеры.

“Воспользуйтесь государственной помощью в связи с карантином”, – именно такие сообщения начали массово поступать украинцам на телефоны в последние несколько дней.

В сообщениях пишут, что это новая услуга банка и возвращать деньги не надо. Киевлянку Людмилу Шляхтюк уверяли, что следует лишь указать данные платежной карты, и награду сразу зачислят.

“Банк в связи с коронавирусом дарит по 800 гривен каждому своему клиенту. Но для этого нужно сообщить номер карты, срок действия карты, секретные коды. И все это отправить на какой-то номер телефона. И, мол, после этого вы получите выигрыш на свой счет. Короче, я сразу поняла, что это какой то развод”, – рассказывает она. Потому что знает, что код на обороте, номер счета – это конфиденциальная информация.

Неизвестные предлагают помощь якобы уже от самого президента, для этого нужно указать персональные данные. А именно номер карты, срок действия и трехзначный код.

В самом банке о проделках аферистов знают, потому что с жалобами уже обращался десяток клиентов.

Александр Жильцов, представитель банковского учреждения: “Банк никогда не проводил и не будет проводить ни розыгрышей денежных призов, ни начисления пособия при помощи сторонних сайтов или социальных сетей”.

Если вы получили заманчивое предложение на мобильный телефон, обязательно проверьте его на сайте банка, советует эксперт:

“И в который раз хотим напомнить, что ни в коем случае не передавайте третьим лицам свои личные данные – CVV-код, пин-код, номер карты, срок действия карты. Потом мошенники смогут это использовать для кражи средств со счетов”.