Больше нарядов полиции: В Киеве на выходных усилят контроль за соблюдением карантина

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В Киеве 11 и 12 апреля усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, на этих выходных на улицах города, в частности в парках и скверах, увеличится количество правоохранителей.
“Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу, увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках, публичных местах Киева”, – заявил Кличко.
Мэр столицы призвал граждан соблюдать правила карантина и не выходить на улицу без крайней необходимости.
Отметим, в Киеве зафиксировано больше всего обвинительных вердиктов за нарушение карантинных ограничений. Ранее Виталий Кличко сообщал, что за нарушение карантина киевлян оштрафовали почти на 100 тыс. гривен.
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