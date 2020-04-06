За три месяца в госбюджет уплачено 100 млн грн налогового долга - Офис Генпрокурора

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За три месяца в государственный бюджет поступило более 100 млн грн долга за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
“…За 3 месяца текущего года в государственный бюджет поступило более 100 млн грн долга в ряде уголовных производств по умышленной неуплате субъектами хозяйственной деятельности налогов и сборов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этих процессах следствием установлены нарушения при проведении экспортно-импортных операций, уплате налога с доходов физических лиц, а также отчислении государству части прибыли, в результате которых предприятия не уплатили в бюджет около 500 млн грн.
“С 2019 года, несмотря на фактическое признание налогового долга, он не был уплачен из-за низкой активности следствия и прокуроров. Только после заслушивания состояния досудебного расследования в этих уголовных производствах в Офисе Генерального прокурора были приняты действенные меры. В результате, в бюджет уплачено пятую часть общего долга”, – добавляется в сообщении.
В настоящее время работа по дальнейшему погашению причиненного государству ущерба продолжается.
Напомним, за 2019 год общая сумма поступлений экологического налога в украинский бюджет составила 5 020 906,1 тыс. грн.
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