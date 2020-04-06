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В правительстве предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупного

В правительстве предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупного

Депутаты предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупного.

7 апреля 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона №3311 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки лиц, пострадавших в результате эпидемии коронавирусной болезни (COVID-19)”. Его автором является О. Василевская-Смаглюк (“Слуга народа”).

“Принятие этого законопроекта позволит обеспечить эффективные меры нейтрализации негативных последствий снижения экономической активности в стране, вызванных введенными государством мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Цель законопроекта:

  • уменьшение налоговой нагрузки на маленькие доходы граждан, чтобы стимулировать их выход из тени (кроме поступлений в бюджет это приведет и к увеличению покупательной способности граждан Украины и поможет самым небогатым пережить кризис);
  • отмена на время действия каких-либо ограничительных мер налоговой нагрузки, не привязанной к факту получения дохода.

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Как отмечается, законопроект направлен на временное, до конца текущего года, ослабление налоговой нагрузки на наиболее уязвимые предприятия.

Что предлагают:

  • повысить ставку налога на доходы физических лиц для лиц, получающих доход в размере, превышающем 10 минимальных заработных плат, до 27%, и снизить ставку налога на доходы физических лиц, доходы которых не превышают 5 минимальных заработных плат, с 18% до 9%;
  • до конца года освободить от налогообложения доходы физических лиц, на содержании которых есть малолетние дети, дети-сироты или дети с инвалидностью;
  • освободить плательщиков единого налога первой и второй группы от уплаты единого налога за время вынужденной потери экономической активности;
  • до конца года уменьшить ставку налога на прибыль для микро-предприятий и малых предприятий с 18% до 9%, налогообложение средних предприятий оставить без изменений, а для крупных предприятий ставку такого налога увеличить до 27%;
  • уменьшить ставки налога на добавленную стоимость для высокотехнологичных товаров с 20% до 7%.

Справка Finance.ua

Основные изменения для налогоплательщиков во время карантина:

  • на март и апрель освобождены от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств;
  • на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты;
  • программные регистраторы расчетных операций (РРО) будут введены в действие с 1 августа;
  • срок подачи деклараций доходов физических лиц сдвинут с 1 мая на 1 июля.

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По материалам Finance.UA
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