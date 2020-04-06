В правительстве предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупного

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Депутаты предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупного.
7 апреля 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона №3311 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки лиц, пострадавших в результате эпидемии коронавирусной болезни (COVID-19)”. Его автором является О. Василевская-Смаглюк (“Слуга народа”).
“Принятие этого законопроекта позволит обеспечить эффективные меры нейтрализации негативных последствий снижения экономической активности в стране, вызванных введенными государством мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Цель законопроекта:
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Как отмечается, законопроект направлен на временное, до конца текущего года, ослабление налоговой нагрузки на наиболее уязвимые предприятия.
Что предлагают:
Основные изменения для налогоплательщиков во время карантина:
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