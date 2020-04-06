Какие продукты подешевели с начала недели

С начала недели картофель упал в цене на 30%. Лук стал дешевле в 1,5 раза.

Цены снизились, потому что больше продукции завезли из-за границы. Также спрос на нее снизился, передает “Інфо-Шувар”.

Спрос на овощи борщевого набора вырос после объявления карантина.

Сдержать цены удалось по моркови, свекле и капусте. Этой продукции достаточно в хранилищах. Картофель и лук пришлось импортировать.

“Картофель импортировали весь сезон, поэтому рост спроса на фоне роста курса иностранной валюты спровоцировал поднятие цены. Лук продавали из-за границы до середины марта. Далее пришлось активно завозить продукцию из стран ЕС, так как собственных остатков не хватало из-за ажиотажного спроса. Украинские трейдеры продолжают импортировать картофель и лук, тогда как спрос заметно снизился”, – объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

На оптовых рынках картофель 9 апреля продавали по 7-9 грн/кг. Лук – 13-14 грн/кг. Капуста и свекла стоят 4,5-5,5 грн/кг. Морковь остается самой дешевой составляющей борщевого набора – 3,5-5 грн/кг.